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Kozan'da baraj kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’nın Aladağ ilçesinde Zamantı Irmağı üzerinde kurulu Göktaş 2 HES Barajı yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde Zamantı Irmağı üzerinde kurulu Göktaş 2 HES Barajı yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aladağ ilçesi Köprücek Mahallesi Urganağzı mevkisinde bulunan Göktaş 2 HES Barajı'nda saat 11.30 sıralarında yükleme havuzundaki kapağın bilinmeyen bir nedenden dolayı kırılması neticesinde, kapak önünde çalışan 1 işçi hayatını kaybetti, hafif şekilde yaralanan 3 işçi ise ayakta tedavi edildi.


Olayın ardından jandarma ekipleri, sağlık müdürlüğü helikopteri, 112 Acil yardım ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.


Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam ediyor.

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