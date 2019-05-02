Kozan'da baraj kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Aladağ ilçesinde Zamantı Irmağı üzerinde kurulu Göktaş 2 HES Barajı yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aladağ ilçesi Köprücek Mahallesi Urganağzı mevkisinde bulunan Göktaş 2 HES Barajı'nda saat 11.30 sıralarında yükleme havuzundaki kapağın bilinmeyen bir nedenden dolayı kırılması neticesinde, kapak önünde çalışan 1 işçi hayatını kaybetti, hafif şekilde yaralanan 3 işçi ise ayakta tedavi edildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, sağlık müdürlüğü helikopteri, 112 Acil yardım ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam ediyor.