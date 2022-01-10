Kozan'da “Bayrak Şehir Adana ve Kahraman Kozan" konferansı

Adana'nın Kozan ilçesinde “Bayrak Şehir Adana ve Kahraman Kozan" konferansı verildi.

Adana'nın Kurtuluşunun 100.Yılı Kutlamaları kapsamında Kozan Kızılay'ın organizasyonuyla ilçedeki öğrencilere, Yusuf Baysal Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Okan Arık tarafından "Bayrak Şehir Adana ve Kahraman Kozan" konferansları verildi.Kozan İmam Hatip Lisesi ve Kazım Karabekir Lisesi öğrencilerine Adana ve Kozandaki milli mücadele, Türk Bayrağının anlamı, Kozanlı Şehit Saim Bey, Kuvayi Milliye, İstiklal Ruhu ile Bayrak Şairi Arif Nihat Asya ve Bayrak Şiirinin hikayesi anlatıldı.

Kozan Kızılay Başkanı Oğuz Cengiz, ilçede gençlere vatan sevgisini bir kez daha kahramanların hikayesi ile aktarıldığını kaydederek zihinlerinde milli şuurun her zaman diri durması için çok verimli olan bu konferansların okullarda devam edeceğini ifade etti.

Edebiyat öğretmeni Okan Arık'ta yarınları inşa etmek için değerlere sahip çıkma gerektiğinin vurgusunu yaptı.

Geçmişin izlerini gelecek nesillere aktarılması gerektiğine dikkat çeken Arık,”Ecdadımız en zor şartlarda bir ve beraber olmayı bildi. Bizlerde gençlerimizde birlik duygusunun daim olması için çalışacağız” dedi.