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Kozan'da birbirini yiyen köpeklere Çukurova sahip çıktı

Çukurova Belediyesi, Kozan Belediyesi Hayvan Barınağında açlıktan birbirine yiyen köpeklere sahip çıktı.

Kozan'daki barınakta bulunan 5 köpek Çukurova Belediyesinin Hayvan Barınağı tarafından korumaya alındı.


Kozan Belediyesi Hayvan Barınağındaki köpeklerin olumsuz koşullar altında olduğu yönündeki haberlerin basına yansıması üzerine harekete geçen Çukurova Belediyesi burada bulunan 5 hayvanı sahiplendi. Kozan'dan getirilen hayvanlar Çukurova Hayvan Barınağına yerleştirildi ve kontrolleri yapılarak daha iyi koşullarda hayata devam etmeleri sağlandı.


Öte yandan Çukurova Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında insanların evlerinden çıkmaması dolayısıyla zor durumda olan sokak hayvanlarının da imdadına yetişti.


Ekipler gönüllülerle birlikte besleme noktalarında sahipsiz hayvanları beslemeye devam ediyor. Besleme çalışmalarının rutin olarak devam ettiği, sokak hayvanlarının beslenme su sorunu yaşamaması için gerekli önlemleri alıyor.

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