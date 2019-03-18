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Kozan'da Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü kutlandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104.

Adana'nın Kozan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümü törenle kutlandı.


18 Mart sabahı hükümet konağı önünde çelenklerin Atatürk anıtına konulması ile başlayan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fikret Topçu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sürdü. Etkinlik daha sonra öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirleri okuması ile devam etti.


Hükümet konağı önündeki programın sona ermesinin ardından Kozan Şehitliği ziyaret edildi.


Özden Kültür Merkezi'nde de Kozan Fen Lisesi öğrencilerinin organize ettiği “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma” etkinliği düzenlendi.


Program Kozan Belediyesi tarafından Sodes Düşler Alemi Tesislerinde şehit ve gazi ailelerine öğle yemeği verildi.

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