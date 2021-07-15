Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Kozan ilçesine bağlı Kızıllar Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 6 arazöz, 4 su tankı, 1 greyder, 6 ilk müdahale aracı, 15 kişilik tırmık ekibi ve helikopter ile yangına müdahale edildi. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.