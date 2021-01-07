Kozan'da Cumhur İttifakı'ndan esnafa destek

Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhur İttifakı meclis üyeleri, pandemi döneminde zor günler yaşayan esnafa destek olunması için önerge sundu.

Kozan Belediyesi meclis toplantısının Ocak ayı oturumu gerçekleştirildi. Meclisin ilk oturumunda Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP meclis üyeleri esnafa destek verilmesi için önerge sundu. Önergede, tente ve ahşap yapılardan alınmasına karar verilen ücretin 1 yıl süre ile ertelenmesi, pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle iş yerleri kapanan kahve, kıraathane ve kafe esnafına bir kez olmak üzere 1000 TL berber ve kuaför salonlarına ise 750 TL destek verilmesi talep edildi. Ayrıca belediye taşınmazlarında kiracı olarak bulunan esnafın kiralarının üç ay süreyle ertelenmesi ve erteleme nedeniyle faiz alınmaması talep edildi.

Cumhur İttifakı meclis üyesi Abdullah Avcı meclis oturumunda yaptığı konuşmada, meclis üyelerinin tamamının desteklerini beklediklerini söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ve MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı ortak basın açıklaması ile esnafın yanında olduklarını belirtti. Bilgili ve Atlı, “AK Parti Grup Başkanvekilimiz Av. Abdullah Avcı ve MHP Grup Başkanvekili Yusuf Eroğlu imzası ile verilen önergeler ile pandemi döneminde mali zorluk yaşayan esnafımıza destek verilmesini talep ediyoruz. Bu talepler gündeme alınmış bundan sonra yapılacak olan ilk meclis toplantısında meclis üyelerimizin katkılarıyla ile esnafımıza bu destekler verilmiş olacaktır. Esnafımıza hayırlı olsun” dediler.