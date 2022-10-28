Kozan'da Cumhuriyet coşkusu Haluk Levent konseri ile taçlandı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan Belediyesi ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kozan'da meşaleli Cumhuriyet yürüyüşü düzenleyerek Haluk Levent konserine ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi birlikte meşaleli ve Türk bayrakları ile yürüyüş düzenledi. Türk bayrakları ve meşalelerle yüzlerce kişinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi bando takımı, zabıta ekipleri ile hazırlanan kortej ve açılan büyük Türk bayrağı ile göç yolundan Şehit Mustafa Fehmi Kubilay Parkı'na yüzlerce vatandaş ile birlikte yürüyüş düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, sivil toplum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte Türk bayrakları dalgalandırıldı. Şehit Mustafa Fehmi Kubilay Parkı'nda ise yaklaşık 10 bin kişinin katılımı ile Haluk Levent konseri ile sanatçı hayranları ile buluştu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçede Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği ile yatırım ve hizmetlerin süreceğini ifade ederek Cumhuriyetin 99. yılını büyük bir coşku içinde kutladıklarını ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Kozan ve ilçelere hizmetlerin süreceğini kaydederek “Kozan'da Cumhuriyetimizin 99. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Kozan'a okul öncesi eğitim merkezi, akuapark ve daha bir çok hizmeti sizlere sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Sizin canınız sağ olsun, size her şey feda olsun. Daha neler yapacağız göreceksiniz. Herkesi en içten duygularımla selamlıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından sanatçı Haluk Levent sahne alarak hayranları ile buluştu. Sanatçı sahnede ve hayranlarının arasında sevilen şarkılarını seslendirirken konsere ev sahipliği yapan belediye başkanlarının hediyelerini kabul etti. Tapaneli Kadın Kooperatifi ve Kozan Belediyesi yöresel ürünlerden oluşan hediye sepetini kabul eden Haluk Levent Kozan'da en sevilen şarkılarını binlerce kişi ile birlikte seslendirdi.