İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kozan'da derede yüzlerce balık telef oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde, Hop Deresi’nde yüzlerce balık telef oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Hop Deresi'nde yüzlerce balık telef oldu.


Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi, Üçler yolu üzerinde bulunan Hop Deresi'nde toplu balık ölümleri gerçekleşti. Yüzlerce balık derede ölü olarak görülürken, yüzlerce kaplumbağa ve yengeçler de dere kenarlarına sığındı. Sudaki kirlilik dikkat çekerken birçok balığın can çekiştiği gözlendi.


Çevre sakinleri zirai ilaçlama yapanların derede tanklarını temizlediği için balık ölümlerinin gerçekleştiğini ileri sürdü.


Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık ölümleri üzerine su ve balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.