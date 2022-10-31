İhlas Haber Ajansı

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Kozan'da düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza saat 23.30 sularında Kozan-Kadirli kara yolu, hayvan pazarı mevkiinde gerçekleşti. Kadir Karatosun (26) yönetimindeki 01 ADG 48 plakalı otomobil, düğün konvoyunda sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen Ali Çörekli (21) yönetimindeki 01 SF 080 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü de yaralandı. Kaza yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılarn hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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