Kozan'da ev yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir evin odası kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tufanpaşa Mahallesi Meltem Sokak'ta Muhammet Beştepe isimli şahsa ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa süre içerisinde ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa süre içerisinde söndürerek kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında evin bir odası tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.