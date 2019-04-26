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Kozan'da genç Tema ekibi görev başında

Adana’nın Kozan ilçesinde Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulu ve İşletme Fakültesi’nden bir grup öğrenciden oluşan Tema ekibi faaliyetlerine başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulu ve İşletme Fakültesi'nden bir grup öğrenciden oluşan Tema ekibi faaliyetlerine başladı.


Geçtiğimiz ay oluşturulan ve başkanlığına Pınar Kaya'nın seçildiği Genç Tema Ekibi okul yerleşkesinde stant açarak Tema Vakfı'nı tanıttılar ve gönüllü kaydı yaptılar.


Okullarına ziyarette bulunan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'da Tema standını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Gürçam, Genç Tema'cı öğrencilerden yaptıkları ve yapacakları faaliyetler hakkında bilgi aldı.

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