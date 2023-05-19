Kozan'da gençlik şöleni coşkuyla kutlandı

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kozan ilçesinde de büyük bir coşkuyla kutlandı. Türk bayraklarıyla bir araya gelen gençler ve mehteran takımı ile başlayan kutlamalar, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda düzenlenen spor ve sanat etkinlikleri ile son buldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen çelenk koyma töreniyle başlayan etkinlikler, akşam saatlerinde gençlik yürüyüşüyle devam etti. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda düzenlenen programda halk eğitim merkezi ve ilçe gençlik spor müdürlüğüne bağlı genç sporcuların gösterileri ve mehteran takımının performansı büyük beğeni topladı.

Türk bayraklarıyla bir araya gelen gençler, milli duygularını ve vatan sevgilerini coşkuyla ifade ettiler. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Kozan'ın tarihinden bahsederek, şehrin zulümlerden kurtuluşunun ilk adımının bu tarih olduğunu anlattı. Gültekin, gençlerin cesaretini ve vatan sevgisini vurgulayarak, onların ülkenin geleceğine olan katkılarının büyük olduğunu ifade etti.

Programda gençlerin enerjisini yansıtan karate ve tekvando gösterileri büyük ilgi gördü. Müzik konseri ile renklenen etkinlikler, gençlik haftası çerçevesinde düzenlenen spor yarışmalarında dereceye giren gençlere ödüllerin takdim edilmesiyle devam etti. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez, kurum müdürleri, daire amirleri, genç sporcular, öğretmenler ve vatandaşlar da bu anlamlı etkinliklere katılarak gençlere destek verdiler.