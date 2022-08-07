Kozan'da hastane çevresindeki park sorunu çözüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde devlet hastanesi etrafındaki oto park sorunu yeni hizmete açılan personel otoparkı ile çözüldü.

Kozan Devlet Hastanesi eski binasının yıkılarak yerinin personel otopark alanına dönüştürülmesi ve bu alanın personel otopark alanı olarak belirlenmesi ile birlikte hastane etrafındaki otopark çilesi sona erdi.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda yıkılan ve yeri personel otopark alanı olarak belirlenen alanın faaliyete geçmesi ile birlikte yeni hastane binasının etrafındaki kalabalık araç parkı da azaldı. Böylece hastaneye gelen hasta yakınları rahat bir şekilde araçlarını park etmeye başladılar.

Eski hastane binasının personel otopark alanı olarak belirlenmesi ile birlikte hastane personellerinin de yeni hastane binası etrafına araç park etmeleri yasaklandı. Hastane binası etrafında artık hasta yakınları araçlarını park edebilecekler.

Öte yandan yeni personel otopark alanının da güvenlik kameraları ile izlendiği ve araçların güvenliği için özel güvenlik hizmeti de verildiği kaydedildi. Yine personellerin araçlarını park ettikten sonra hastaneye geçmeleri için özel bir personel geçiş noktasının da hizmete girdiği kaydedildi.