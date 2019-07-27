Kozan'da Hint keneviri operasyonu: 5 gözaltı

Adana'nın Kozan ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 23 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan beş şahıstan ikisi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köseli mahallesinde bir ihbar üzerine ormanlık alana operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri tarafından ekili vaziyette 23 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla alakalı olarak jandarma ekipleri tarafından beş kişi göz altına alınmış zanlılardan üçü jandarmadaki alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken iki kişi ise savcılık tarafından ifadeleri alınmak üzere Kozan Adliye Sarayına çıkarıldı.

Zanlıların ifadelerinin alımı devam ediyor.