Kozan'da hortum eve zarar verdi

Adana'nın Kozan ilçesinde aniden çıkan hortum bir eve zarar verdi.

Olay, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi Sezgin Sokak üzerinde meydana geldi. Yağmur sonrası aniden çıkan hortum Ertan Yıldız'a ait ikamette evin çatısındaki çardak ve güneş enerjisine zarar verdi. Güneş enerjilerinden birinin deposu çatıdan evin içine düştü.

Ev sahibi Ertan Yıldız, “Aniden bir ses duyduk. Hortum oluştuğunu fark ettik. Evimizin damından büyük bir gürültü geldi ve o anda güneş enerjilerinden birinin deposu evimizin çatısında içeriye düştü. Çardağımız ve enerjilerimiz zarar gördü. Çok şükür bizde bir şey yok. Sağlık olsun" diye konuştu.