Kozan'da hüzünlü kış manzaraları

Adana'nın Kozan ilçesi, her yıl sonbahar ve kış aylarında fotoğraf ve doğa tutkunlarının çekim merkezi haline geliyor.

Dağılcak Tabiat Parkı, Atatürk Parkı ile ormanların sarı yeşil ve kırmızının tonları ile adeta görsel şölene dönüştüğü ilçede her yıl yüzlerce fotoğraf sanatçısı ve doğa tutkunu fotoğraf çekmek için doğaya akın ediyor.

Dağılcak Tabiat Parkı pandemiden önce hafta sonu ve hafta için Adana ve çevresinden yüzlerce konuğunu ağırlarken bu yıl boş banklar ve kaldırılmış sandalyeler ile hüznü ve yalnızlığı sergiliyor.

Özbaşı Mahallesi'nde koruma altındaki asırlık çınar ve yayla köylerindeki manzara ise yeşil, sarı ve kırmızı tonlarından oluşan doğa mozaiği ile görenleri kendine hayran bırakıyor.