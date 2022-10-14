Kozan'da “Huzur-Güven” uygulaması yapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kentin 12 farklı noktasında 20.00-23.00 saatleri arasında “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada 925 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken 315 araç sorgulandı. Yapılan denetimlerde 12 araca çeşitli maddelerden 19 bin 281 TL idari para cezası uygulanırken 4 araç trafikten men edildi. 12 farklı uygulama noktasında yapılan denetimlerde 1 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet fişek, ele geçirildi. Ayrıca uygulamada otogar, 32 iş yeri ve 17 park bahçe denetlendi.