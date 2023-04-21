Kozan'da huzur güven uygulaması yapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan Huzur ve Güven uygulamasında kumar oynatıldığı tespit edilen bir işyerine adli işlem yapıldı. 7 ayrı noktada gerçekleşen uygulamada 7 araca 27 bin 188 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamada 18 park bahçe ve 14 iş yeri denetlendi. Yapılan denetimlerde 296 araç sorgulandı ve 7 araca toplamda 27 bin 188 TL ceza uygulandı. Ayrıca 2 araç trafikten men edildi. Uygulamada 859 şahıs sorgulandı ve aranan 2 kişi yakalandı. Kontrol edilen 14 işyeri, 1 otogar ve 18 park bahçe incelendi. Kumar oynatılan bir yer tespit edildi ve 4 kişiye toplam 4 bin 55 TL para cezası uygulandı. Kumarhanede elde edilen bin 750 TL muhafaza altına alındı.

Uygulama noktalarında ayrıca, 3.63 gram esrar, 1.67 gram metamfetamin ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, ruhsatsız bir av tüfeği de bulundu. Huzur ve Güven Uygulaması, halkın güvenliği ve huzuru için sık sık gerçekleştirileceği belirtildi.