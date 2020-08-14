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Kozan'da ikamet yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde bir ikamette sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir ikamette sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Ev sahiplerinin yaylada olması nedeniyle giderek büyüyen yangını çevredeki vatandaşlar fark ettiler.


Edinilen bilgiye göre olay Cumhuriyet Mahallesi Dr. Naim Çulhacı Sokak üzerindeki iki katlı bir ikamette meydana geldi. Akşam saatlerinde ev sahiplerinin yaylada bulunduğu iki katlı müstakil ikamette sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangını gören komşular ve çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve cankur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Cankur ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.


Yangın sonrası şans eseri ikamette kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangında evin içindeki eşyalar ve ikamet büyük ölçüde zarar gördü. Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturmayı başlattığı kaydedildi.

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