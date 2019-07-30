Kozan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kozan Feke Karayolu Dağılcak mevkisinde meydana geldi. Urfi Bildirici (55) idaresindeki 01 RA 663 plakalı otomobil karşı yönden gelen Ali Teke idaresindeki 48 AAP 33 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki aracın sürücüsü ile Urfi Bildirici'nin aracında yolculuk eden Türkan Deniz (76) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan cankurtaran ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldılar. Kazada durum ağır olduğu öğrenilen Urfi Bildirici ve Türkan Deniz, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.