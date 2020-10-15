İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kozan'da iş adamına silahlı saldırı

Adana’nın Kozan ilçesinde iş adamının ofisine silahlı saldırı düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde iş adamının ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Kozan'da Hacımirzalı sokakta bulunan müteahhit iş adamının ofisine kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırganın kaçış anı an ve an görüntülendi. Olay gece saat 03.00 sularında Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Silahlı kimliği belirsiz saldırgan elinde silahla mahalleye gelerek 4 el ateş etti. salah seslerine uyanan vatandaşlar saldırganın kaçmasına tanıklık etti. Olayın geç saatte yaşanması faciayı önlerken olayı gören vatandaşlar saldırganın önce bağırdığını ardından, işyerini hedef aldığını iddia etti. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken olay yeri inceleme ekipleri boş kovanları incelemeye aldı. İş yerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken silahlı saldırganın mahallenin içinden soğuk kanlı kaçışı dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.