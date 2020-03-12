Kozan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği

Adana'nın Kozan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ‘nün 99. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde tarafından Kozan Belediye Sineması'nda gerçekleştirilen programda konuşan Okul Müdürü Mehmet Doğan, “Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından Milli Mücadele sonrasında yazılan İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunmuş, milletvekilleri dakikalarca ayakta alkışlayarak İstiklal Marşı'nı Türk milletinin milli marşı olarak kabul etmiştir. Aradan geçen 99 yılın ardından Milli Mücadele dönemindeki heyecanı, duyguyu ve içerisinde barındırdığı o günleri gelecek nesillere aktaran büyük bir abide olan İstiklal Marşı'nın kabulü, Türk milletinin yeniden doğuşunun bir göstergesi oldu. Bu günü o günkü milli duygularla yad ediyoruz” dedi.

Öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuyarak, Mehmet Akif'in Safahat'ında şiirler okudu.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere de protokol tarafından ödülleri verildi. Program sonunda okul öğrencileri tarafından oluşturulan koro ve müzik öğretmenleri eşliğinde birbirinden güzel türküler seslendirildi.