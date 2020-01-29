İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kozan'da kan bağışçılarına madalya

Adana’nın Kozan ilçesinde Türk Kızılay’ına düzenli kan bağışında bulunan 98 kan bağışçısına düzenlenen törenle madalya verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Türk Kızılay'ına düzenli kan bağışında bulunan 98 kan bağışçısına düzenlenen törenle madalya verildi.


Türk Kızılayı Kozan Şubesi tarafından Özden Kültür Merkezinde bağışçılar için madalya töreni düzenlendi. Programda 98 gönüllü kan bağışçısına madalyaları takdim edilirken Kozan'ın kan bağışında il genelinde öncü bir ilçe olduğu ifade edildi.


Türk Kızılayı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz, Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşları andı, bağışçılara destekleri için teşekkür etti.


Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise Kozan'ın kan bağışında öncü ve ödüllü bir ilçe olduğunu belirterek Kozanlı vatandaşların duyarlılığının devam edeceğine inandığını kaydetti.


Konuşmaların ardından geçilen ödül töreninde bağışçılara ilçe protokolü madalyalarını takdim etti. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam görev yaptığı her yerde kan bağışının önemine dikkat çekerek, vatandaşların bu konuda duyarlı olması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığının altını çizdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.