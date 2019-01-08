İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kozan'da kar yağışı nedeniyle araçlara zincir zorunluluğu

Adana’nın Kozan ilçesinde belirli bölgelerde kar yağışı nedeniyle araçların lastiklerine zincir takma zorunluluğu getirildiği öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde belirli bölgelerde kar yağışı nedeniyle araçların lastiklerine zincir takma zorunluluğu getirildiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, aşırı kar yağışı nedeniyle Kozan Feke karayolu kontrollü olarak trafiğe açık tutulurken Horzum yaylasından itibaren jandarma ekiplerinin zincir ve kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermediği kaydedildi.


Karayollarından edinilen bilgiyle göre ekiplerin aralıksız sahada çalışmaların devam ettiği yol kapanma durumlarında ani müdahalenin yapıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.