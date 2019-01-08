Kozan'da kar yağışı nedeniyle araçlara zincir zorunluluğu

Adana'nın Kozan ilçesinde belirli bölgelerde kar yağışı nedeniyle araçların lastiklerine zincir takma zorunluluğu getirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, aşırı kar yağışı nedeniyle Kozan Feke karayolu kontrollü olarak trafiğe açık tutulurken Horzum yaylasından itibaren jandarma ekiplerinin zincir ve kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermediği kaydedildi.

Karayollarından edinilen bilgiyle göre ekiplerin aralıksız sahada çalışmaların devam ettiği yol kapanma durumlarında ani müdahalenin yapıldığı öğrenildi.