Kozan'da kırsalda yollar asfaltlanıyor, parklar yenileniyor

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan belediyesi ilçede vatandaşların ulaşım sorunu yaşadığı kırsal mahallelerde yol seferberliği başlatırken ilçedeki çocuk parkları ve dinlenme alanında yenileme çalışması yapmaya başladı.

Belediye ekipleri ilçede Gazi Mahallesinde yenilen park çalışması, Türkeli'de devam eden parkı inşaatının ve Karacaoğlan Mahallesinde semt sahası çalışmasının ardından Çanaklı Mahallesine yeni park yapımına başlandı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çanaklı Mahallesi Şeyh Edebali Sokak'taki atıl durumda olan parkın sil baştan yenileme çalışmalarına şantiye ekipleriyle birlikte başladı. Ayrıca Kozan Belediyesi Yol Şantiye şefliği ekipleri Durmuşlu Mahallesinde yol açma ve genişletme çalışması başlatırken, Varsaklar Mahallesinde kumlama çalışması yaparken Şevkiye Mahallesinde asfalt zemin çalışması gerçekleştirdi. Karacaoğlan Mahallesinde bazı sokaklar mıcır asfalt serilmesine başlanıldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "İlçemizdeki yaşam kalitesini daha da artırmak ve yavrularımızın güven içerisinde oyun oynamalarını sağlamak için başlattığımız park yenileme çalışmalarına bir yenisini daha ekledik. Amacımız ilçe merkezimizde olduğu gibi kenar mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın da nefes alacağı ve dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturmak. Bu amaçla atıl durumda ve bakımsız park alanlarımızı genişleterek yenilemenin yanı sıra yeni parklarda yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca kırsal mahallerimizde ki bozuk yol sorunu içinde adeta bir seferberlik başlattık. Belediye olarak elimizden geldiği kadarı ile vatandaşlarımıza hizmet noktasında gereğini yapıyoruz. Kozan'ın bir çok noktasında ekiplerimiz ara vermeden hizmet vermeye devam ediyor" dedi.