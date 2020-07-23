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Kozan'da kurban kesim kursu

Adana’nın Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi uygulamalı kurban kesim kursu açıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi uygulamalı kurban kesim kursu açıldı.


Toplam 60 kursiyerin katıldığı kursta, kursiyerlere iki grup halinde kurban kesim eğitimi verilmeye başlandı.


Temel iş sağlığı ve güvenliği, kurbanın İslamiyet'teki yeri ve kurban kesim işlemleri olmak üzere toplam üç modül halinde 20 saatlik kurban kesim kursu düzenlendi.


Eğitimin ilk dersinde Kozan İlçe Müftüsü Celil Karaca, İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner hekimlerinden Kemal Bozlu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mahmut Bektaş hazır bulundu.


Kursiyerlere hem anlatımlı hem de uygulamalı olarak kurban kesim kursu verildi.

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