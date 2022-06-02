Kozan'da kurtuluş coşkusu

Adana'nın Kozan ilçesinin Fransız ve Ermeni işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü kutlamaları törenle başladı. Törende düşman bayrağı indirilerek Türk bayrağı göndere çekilirken, milis kuvvetleri temsili hürriyet kızını kurtardı.

Kutlamalar sabah 09.00'da 7 pare top atışıyla başladı. Törende ilçeye giriş yapan temsili Kuva-i Milliye Milis Kuvvetleri, mehter takımı ve ilçe protokolü tarafından Hoşkadem Camii önünde karşılandı. Burada temsili düşman bayrağı indirilerek, Türk bayrağı göndere çekildi. Milis kuvvetleri temsili hürriyet kızını kurtardı. Cami meydanındaki Atatürk büstüne Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Milis Kuvvetleri adına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluş konuşmaları yapıldı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, milli mücadelede ilçenin önemine değinerek, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini okudu.

Etkinliğe katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milli mücadelede Kozan'ın önemine vurgu yaptı.

Hoşkadem Camii önünde gerçekleşen törenin ardından Kozan Şehitliği'ne geçilerek, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Törenin ardından restore edilerek butik otele dönüştürülen asırlık Topuzlar Konağı'nın açılışı gerçekleştirildi.