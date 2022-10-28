İhlas Haber Ajansı

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Kozan'da marketler denetlendi

Adana’nın Kozan ilçesinde marketler denetlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde marketler denetlendi.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri ve yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için ilçede hizmet veren marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluk, fahiş fiyat, tarih ve etiket denetimi gerçekleştirdi.


Fahiş fiyat artışına yönelik olarak 56 iş yeri ve zincir market denetledi. 39 iş yerine 800 ürün hakkında, haksız fiyat artışı denetim tutanağı düzenlendi.


Ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında yapılan denetimlerde, etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyuşmayan, tüketiciyi yanıltmaya yönelik etiketlerle faaliyet gösteren işletmelere idari yaptırım uygulandı.


Olumsuzluk tespit edilen 39 iş yerine, işlem yapılarak tutanak tutuldu.


Zabıta ekipleri ayrıca halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydu.

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