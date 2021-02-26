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Kozan'da meyve ağaçlarını budama kursu

Adana’nın Kozan ilçesinde üreticilere meyve ağaçlarını budama eğitimi verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde üreticilere meyve ağaçlarını budama eğitimi verildi.


İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut, Kozan'ın narenciye, zeytin ve nar üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu anlamda ilçe tarım ve orman müdürlüğü ile meyve ağaçlarında budama kursu açtık. B bahçede 32 kursiyer ile uygulamalı eğitim veriyoruz. İlk defa bu işi yapmak için gelenler ve kendini geliştirmek isteyenler de kursa katıldı” dedi.

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