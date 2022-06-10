Kozan'da MHP'ye 350 kişi katıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde MHP'ye katılan 350 kişiye düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, törende yaptığı konuşmada, bu katılım töreninin, Adana genelinde yürüttükleri çalışmaların meyvesini vermeye başladığının göstergesi olduğunu söyledi.

MHP'nin anketlerde her dönem düşük gösterildiğini ama sandıklarda çıkan oy oranlarıyla sözde anketçilere en güzel cevabın verildiğini ifade eden Avcı, "Bu tablo bugün beni ve tüm partililerimizi çok mutlu etti, gurur duyduk. Bu katılımlar artarak devam edecek. 2023 önemli bir yıl. Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında genel seçimlerinde yapılacak olması, 2023 yılını daha da önemli hale getirdi. Bütün seçimler önemlidir ama 2023 seçimleri gerçekten daha çok önemli hale gelmiştir” dedi.

MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı'da partiden ayrılan ve muhalefet yapan siyasetçileri sert bir dille eleştirerek, “Ya Allah, bismillah diyerek, Cumhur İttifakı'nın bayrağını hep birlikte Kozan Kalesi'ne dikeceğiz. Türkiye'de muhalefetin dediği gibi bir ekonomik kriz yoktur. Türkiye'ye karşı açılmış bir ekonomik savaş vardır. MHP'ye ihanet eden üç isimden bahsedeceğim. Musavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ ve Mansur Yavaş. İYİ Parti'li Musavat Dervişoğlu, MHP'ye verilen oyların AK Parti'ye gideceğini söylüyor. Aynı mantıkla İYİ Parti'ye verilen oylar da HDP'ye veriliyor o zaman. Ümit Özdağ, devletin bakanlığını basıyor. Yüreğin varsa git Diyarbakır anneleri ile yüzleş. Mansur Yavaş ise Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen HDP'liye ‘İnşallah' temennisi sunuyor. Kozan'dan üçüne de sesleniyorum. Bu davanın üçünde de hakkı var, haklarımız haram ve zehir zıkkım olsun. Devletimiz ve Türk Milletimiz için ömrünü feda eden bir Genel Başkan olan Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'yi bırakıp, HDP'ye Bakanlık vermek isteyen bir zihniyete sahip çıkıyorsunuz. Yazıklar olsun” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.