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Kozan'da motosiklet kazası: 1 ölü

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Çokak Mahallesi Hacıbeyli Çukurköprü yol güzergahında meydana geldi. Hacıbeyli istikametinden Çukurköprü yönüne giden Nedim Uçar (22) idaresindeki tescilsiz motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu. Kaza yerine çağrılan sağlık görevlileri motosiklet sürücüsü Nedim Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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