Kozan'da motosikletlere sıkı denetim

Adana'nın Kozan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet, traktör ve servis araçlarını denetledi.

Asayiş uygulamasında polis ekipleri tescilsiz motosikletler, kask, elektrikli motosiklet ehliyet kuralları başta olmak üzere kurallara uymayan sürücülerle ilgili denetimlerde bulundu. Servis araçlarında öğrenci sayısı ve araçların denetimleri gerçekleşirken traktörün özellikle reflektör kullanımları denetlendi. Yapılan uygulamada 100 motosiklet denetimlerde sorgulanırken 20 motosiklet eksiklikleri nedeni ile bağlandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin sık sık yapılacağı belirtildi.