İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kozan'da nöbetçi eczane sayısı 3'e çıkarıldı

Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle Adana’nın Kozan İlçesinde iki olan günlük nöbetçi eczane sayısı üçe çıkarıldı.

Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle Adana'nın Kozan İlçesinde iki olan günlük nöbetçi eczane sayısı üçe çıkarıldı.


Kozan Eczacılar Odası Başkanı Serdar Gezer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülke genelinde görülen koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler kapsamında halkın ilaç ve sağlık ihtiyaçlarının sorunsuz bir şekilde karşılanması için nöbetçi olan eczane sayısının ikiden üçe çıkardıklarını bildirdi.


Böylece Kozan'da nöbete kalan ve sayısı iki olan nöbetçi eczane sayısı üçe çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.