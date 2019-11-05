Kozan'da Organ Bağışı Haftası etkinlikleri

Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan organ bağışı haftası nedeniyle Adana'nın Kozan İlçesinde İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam'ın da katılımı ile Devlet Hastanesi'nde organ bağış kampanyası düzenlendi.

Kampanya sürecinde ellerinde dövizler ile organ bağışının önemine dikkat çeken sağlık görevlilerine programa katılan ilçe protokolü de destek verdi. Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Asuman Seda Bayram kampanya hakkında Kaymakam Gürçam ve beraberindeki heyete bilgi verdi. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ise yapmış olduğu açıklamada organ bağışının önemine değinerek her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında organ bağışı haftasının kutlandığını ve bu çerçevede Kozan Devlet Hastanesi'nde organ bağışına dikkat çekmek için bir takım etkinliklerin gerçekleştiğini belirtti. Kaymakam Gürçam organ bağışının insan hayatı için oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirterek programa katılan protokol heyeti ve tüm davetlileri organ bağışına davet etti. Kaymakam Şafak Gürçam ve beraberindeki heyet daha sonra organ bağış formunu doldurarak kampanyaya dikkat çekmek üzere organlarını bağışladılar. Programa katılan heyet daha sonra ellerinde dövizlerle organ bağışına dikkat çekmek için toplu fotoğraf çekildiler.

Program daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'nde bu yıl ilk defa açılan 0-2 yaş arası süt çocuklarına yönelik hizmet veren servisin açılması ile devam etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam serviste verilen hizmetler hakkında Başhekim Bayram'dan bilgi aldı. Gürçam ve beraberindeki heyet daha sonra serviste yatan çocukları ve ailelerini ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.