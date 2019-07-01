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Kozan'da orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde kızılçam ormanlık alanda çıkan orman yangınında 5 dekar alan kül oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde kızılçam ormanlık alanda çıkan orman yangınında 5 dekar alan kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Durmuşlu Mahallesi Dağılcak mevkiinde ormanlık alanda sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.


Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen 1 adet helikopter ve 2 arazözün müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.


İlk bilgiye göre ormanlık alanda 5 dekarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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