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Kozan'da orman yangını şüphelileri adliyeye sevk edildi

Adana’nın Kozan ilçesi kırsalında dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesi kırsalında dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.


Kozan ilçesi Kuyubelli Mahallesi yakınlarında yaklaşık 15 hektar kızılçam ormanını kül eden yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alınan E.K., İ.K. ve P.K. öğle saatlerinde Kozan adliyesine getirildi. Burada savcıya yaklaşık 3 saat ifade veren şüpheliler, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.


Kozan Cumhuriyet Savcılığının yangının çıkış nedenine yönelik soruşturması sürüyor.

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