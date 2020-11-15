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Kozan'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 Yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarparak durabildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi Çevreyolu Üzerinde meydana geldi. Güngör Katırcı'nın kullandığı 01 Y 7993 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile beraber yol kenarında park halinde bulunan 01 RN 993 plakalı otomobile daha sonra da 22 KH 405 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası araçlar büyük hasar alırken otomobil sürücüsü Güngör Katırcı yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağırılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis ekipleri, kaza yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik tedbirleri aldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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