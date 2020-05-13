Kozan'da parklara bakım ve peyzaj çalışması

İlçenin en büyük parklarından birisi olan Atatürk Parkında hummalı bir çalışma ile genel bakım ve temizlik çalışması yapıldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, yerinde incelediği çalışmaların bir an evvel bitirilmesi talimatını verdi. Başkan Özgan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın yaşam alanları olan parklarımızın genel bakım çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirirken, peyzaj, temizlik çalışmalarının yanı sıra güvenliğini de en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz” dedi.