Kozan'da parklara bayram bakımı

Kozan'daki park ve bahçelerde bayram öncesi yoğun bir bakım ve temizlik çalışması yapıldı.

Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Ramazan Bayramı öncesi mevcut parklarda temizlik ve genel bakım çalışması yaptı. Tam kapanmanın ardından yoğunluk yaşanması beklenen parklarda eskiyen ve hasar gören banklar ve park gereçleri, halkın temiz ve konforlu şekilde kullanabilmesi için bakımları yapılarak vatandaşın hizmetine sunulacak. Çalışmalar çerçevesinde Merkez ve kırsal mahallerdeki parklarda tamir, temizlik, boyama çim biçimi ve otların kesilmesi çalışmaları gerçekleştirildi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçedeki çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımızı yarın pandemi sona erecekmiş gibi yürütmekteyiz. Çünkü pandemi sonrasında evlerinde sıkılan vatandaşlarımızın en çok akın edeceği yerlerden biride parklar olacaktır. Bu yüzden parklarımız Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekiplerimiz tarafından rengârenk çiçeklendirilirken tüm bakımları da yapılmaktadır temennimiz bu süreçten tez bir zamanda kurtulmamızdır. Her şey Kozan için yapılan hizmete sahip çıkalım" dedi.