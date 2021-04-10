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Kozan'da Ramazan Pidesi 3TL'den satılacak

Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz, Ramazan ayına sayılı günler kala Ramazan Pidesi’nin fiyatının 3 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz, Ramazan ayına sayılı günler kala Ramazan Pidesi'nin fiyatının 3 TL olarak belirlendiğini açıkladı.


Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz, yaptığı yazılı açıklamada “ İnşallah, Ramazanın uhrevi havasını, fırınlarımızdan alınan “sıcacık pidelerimizle” bütünleştirecek, birlik ve beraberliğimizi de doyasıya yaşayacağız. Bu yıl Ramazan Pidesi, federasyonumuzun da işaret ettiği gibi, kilogram bazında 11-12 TL'yi geçmeyecek şekilde düzenlenmiş ve “girdi maliyetlerimiz de en alt seviyede tutularak, Kozan'da, 280 gram Pide 3.00 TL'den satılması için fiyat belirlemesi yapılmıştır. Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde “maske, sosyal mesafe ve temizlik” konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir” dedi.

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