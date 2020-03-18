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Kozan'da sade tören

Adana’nın Kozan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde korona virüs tedbirleri kapsamında sade bir tören düzenlendi.


Hükümet Konağında düzenlenen törene Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, Kozan Şehit Aileleri, Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fikret Topçu ve kurum müdürleri katıldı. Atatürk büstüne kurumların çelenk sunmasının ardından saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha önce planlanan dernek ziyareti, konuşmalar ve Merkez Hoca Ahmet Yesevi Camisinde şehitler için okutulması planlanan Mevlid-i Şerif korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

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