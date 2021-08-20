Kozan'da şafak vakti uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

Adana'nın Kozan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat polisleri ve özel eğitimli narkotik köpekleri ile şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen şafak operasyonunda uyuşturucu ve uyarıcı madde madde ticareti yaptığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda T.S., A.C., İ.İ., M.İ., S.S., S.K., Ü.S., İ.B. ve K.G.'nin ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik köpekleri ile yapılan eş zamanlı baskınlarda ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 216 gram kubar esrar, 1,72 gram kenevir tohumu, 28,23 gram metamfetamin, hassas terazi, tabanca ve 54 adet sentetik ecza ele geçirilirken, soruşturma geniş çaplı sürüyor. Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.