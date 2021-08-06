İhlas Haber Ajansı

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Kozan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde kısa süreli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde kısa süreli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Feke, Akkaya ve Saimbeyli ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan küçük çaplı orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.


28 Temmuz'da Kozan'a bağlı Kızlarsekisi bölgesinde çıkan yangının ardından bölgede yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Feke, Akkaya ve Saimbeyli ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu küçük çaplı orman yangını çıktı. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle yangınların büyümesi engellenirken, soğutma çalışmaları sürüyor.


Kozan'da Atatürk Parkı içerisinde bulunan bir ağaç sağanak yağışla birlikte oluşan fırtına nedeni kırıldı. Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kırılan ağacı keserek yoldan kaldırdı. Kozan Belediye Park Bahçeler Müdürü Fatih Ateş, "Atatürk parkında poyrazdan devrildi ve keseceğiz. İnşallah bu yağmurla birlikte yangınlarda son bulur” dedi.

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