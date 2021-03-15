Kozan'da sağlık çalışanlarına moral ziyareti

İlker Telli'den bilgi aldı.

Kaymakam Gürçam Kozan İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlker Telli'yi makamında ziyaret ederek plaket takdim etti. Ardından Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağlar Bozkurt ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Kaymakam Gürçam, Kozan Devlet Hastanesine kazandırılan yoğun bakım ünite servisini ziyaret etti.

Korona virüs ile mücadelede ve toplum sağlığı konusunda sağlık çalışanlarının fedakârlığına dikkat çeken Kaymakam Gürçam, “İlçemizde korona virüs ile mücadele sağlık çalışanlarımızın başka hayatlara umut olmak için verdikleri emek çok büyük. Bizlerde vatandaşlar olarak aşı olsak da tedbirleri elden bırakmıyoruz. Maske mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde sağlık çalışanlarımıza yardımcı oluyoruz” dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlker Telli ve Başhekim Çağlar Bozkurt, Kaymakam Gürçam'a ziyaret için teşekkür etti.