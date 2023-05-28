Kozan'da seçim coşkusu

tur seçimlerinde önde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteleyen partililer ve seçmenler AK Parti Kozan İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelerek kutlamalara başladı.

Kozan'da sandıkların açılması ve sayımın tamamlanması ile birlikte oylar ilçe yüksek seçim kurullarına teslim edildi. Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlaması ile birlikte AK Parti ilçe başkanlığı önünde bir raya gelen ve kurulan dev ekrandan sonuçları takip ede partililer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy farkının yüksek çıkması ile birlikte kentte kutlamalara başladı. Seçimlerde Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçerek HDP ve Millet İttifakı ortaklarına tepki gösteren Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan “Türk halkına ve milletine, kadınlarımıza köylülerimize Edirne'den Kars'a herkese sandık başına gidenlere teşekkür ediyorum. Haçlı zihniyetine Yahudilere karşı Amerika'nın baskısına karşı bir mücadele idi. Ülkemizin geleceği bağımsızlığımız için oy kullanan tüm vatandaşlara ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için ilçemizdeki herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İlçede kamyonlar ile konvoy düzenleyerek seçim kutlamalarına katılırken yüzlerce vatandaş araçlarına Türk bayrakları, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bayrakları ile ilçede tur attı.