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Kozan'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Adana’nın Kozan ilçesinde fırtına ağaçları devirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde fırtına ağaçları devirdi.


İlçede 2 gündür etkili olan fırtına parklarda bazı ağaçları kökünden bazı ağaçları gövdelerinden devirdi. Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü serasında üretimi yapılan bitkiler için yapılan gölgelikler ise fırtınanın etkisiyle zarar gördü.


Zarar gören gölgeliklerin onarılması ve ağaçların yerinden kaldırılması için Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

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