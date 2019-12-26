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Kozan'da şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi

Adana’nın Kozan ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ağaçlar devrildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ağaçlar devrildi.


Kozan'da fırtınayla birlikte etkili olan sağanak yağış nedeniyle ağaçlar şiddetli yağış ve rüzgara dayanamayarak kökünden sökülüp devrildi. Belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde mesai yaparak devrilen ağaçlar için gerekli müdahalelerde bulundu. Ekipler, devrilen ağaçları kesmek yerine köklerini yeniden sağlamlaştırırken, tehlike oluşturan dallar ise budandı.

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