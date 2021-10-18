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Kozan'da silah ticareti yapan zanlı yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde, silah ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, silah ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.


Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçeye bağlı Tufanlı Mahallesinde ikamet eden C.K. isimli şahsın silah ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı.


Arama sonucunda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet tabanca fişeği ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. C.K. isimli şahsın 10 ayrı suçtan suç kaydının bulunduğu 13 Ekim 2021 tarihinde Kozan-Postkabasakal Mahallesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının şüphelisi olduğu tespit edildi.


Gözaltına alınan C.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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