Kozan'da Sokak hayvanları kısırlaştırma çalışması başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi veterinerleri tarafından, Kozan'da sokak hayvanlarının sağlıklı yaşaması için kısırlaştırma çalışması gerçekleştirdi.

Kozan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde bulunan 27 köpek, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi veterinerleri tarafından kısırlaştırılarak kayıt altına alındı. Kısırlaştırma işlemleriyle ilgili bilgi veren Kozan Belediye başkan yardımcısı Arif Dağlı, "Sokakta dolaşan hayvanlarımızı Adana Büyükşehir Belediyesi veterinerleri ile birlikte kısırlaştırma çalışmalarına başladık. Sosyalleşmiş olan hayvanlarımızı bir haftalık tedavi ve bakımdan sonra, aldığımız yerlere bırakacağız. Sosyalleşmemiş olanları da tecrit altına alarak, sosyal ortama alıştıracağız. Sosyalleşmeyenleri barınağımızda kontrol altında tutacağız" dedi.

Kısırlaştırılan köpeklerin bakım ve tedavilerini rehabilitasyon merkezimizde görevli veteriner ve ekibi tarafından takip ediliyor.