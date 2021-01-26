Kozan'da sokak hayvanlarına su ve mama desteği

Adana'nın Kozan ilçesinde sokak hayvanları için oluşturulan beslenme noktalarına, mama ve su desteğinde bulunuldu.

Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, Atatürk Parkı, Hoşkadem Camii, Göç Yolu, Işıklı Yol, Hastane ve Otogar mevkisi olmak üzere sokak hayvanlarının yoğunluk gösterdiği bölgelere mama ve su kapları yerleştirdi.

Montajlar tamamlandıktan sonra aralarında Kozan Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Saygıcak, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mustafa Sırkıntı, Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık'ın da bulunduğu heyet beslenme noktalarına mama ve su takviyesi yaptı.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Adem Saygıcak, "Birçok hayvansever bu uygulama için bize teşekkür etti. Bizim de vatandaşlarımızdan isteğimiz bu kaplara sahip çıkmaları. Mama kaplarını bizler dolduruyoruz ama halkımız da takviye yaparsa çok seviniriz" dedi.